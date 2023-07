Fredi Bobic kritisiert Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball

Der frühere Stürmer erkennt und benennt eine ganze Reihe von Problemen im deutschen Fußball.

WAS IST PASSIERT? Fredi Bobic hat die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball kritisiert. Aufgrund jahrelanger Versäumnisse sieht der frühere deutsche Nationalspieler auch keine Chance auf eine schnelle Besserung.

WAS IST DAS PROBLEM? "Nach dem WM-Sieg 2014 sind Fehler passiert. Die Arbeit an den Akademien wurde vergessen", sagte Bobic im Interview mit Sports Illustrated.

Deshalb gebe es aktuell auch kaum klassische Mittelstürmer. "Man ist eingeschlafen und hat den gleichen Spielertyp produziert. Plötzlich war nur noch von 'Falscher Neun' die Rede. Echte Mittelstürmer gab's nicht mehr. Dann hast du natürlich ein Problem", so der langjährige Vorstand Sport von Eintracht Frankfurt.

Die Fehler in der Nachwuchsarbeit sieht der 51-Jährige auch als Grund für die Misserfolge der A-Nationalmannschaft. Bei der WM in Katar schied die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in der Vorrunde aus, die Bilanz im Länderspieljahr 2023 ist mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen desaströs.

Hoffnung auf eine schnelle Besserung hat Bobic nicht: "Es gibt viele Ideen, den deutschen Fußball international wieder konkurrenzfähig zu machen. Aber in Deutschland ist alles kompliziert. Der DFB ist auch nicht einfach. Da ist gerade viel Bewegung drin. Alle sind gerade sehr unzufrieden."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Sport1

WAS WURDE NOCH GESAGT? Ein weiteres Problem sei, "dass wir keine Generation an Führungsspielern haben. Spieler, die wirklich vorangehen und Verantwortung übernehmen".

Für Bobic werde den jungen Kickern in den Nachwuchsleistungszentren das Leben zu leicht gemacht. "Sie werden viel zu sehr gepampert. Sie müssen selbstständiger werden und sollten auch Fehler machen dürfen, ohne sofort gemaßregelt zu werden", so der frühere Stürmer.

Die Differenzen zwischen Nachwuchs und Profis seien deshalb im mentalen Bereich zu groß. Das habe ihm die Verpflichtung von Felix Magath als Trainer bei Hertha BSC gezeigt. "Da haben sich die jungen Spieler in die Hose gemacht", sagte Bobic.

Bobic war in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Hannover 96 und Hertha BSC aktiv. Anschließend arbeitete er als Funktionär in Burgas (Bulgarien), Stuttgart, Frankfurt und Berlin, wo er im Januar 2023 gehen musste.