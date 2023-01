FC Bayern angeblich mit Yann Sommer über Winterwechsel einig

Der FC Bayern macht wohl Fortschritte bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Mit Yann Sommer soll eine Einigung bestehen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist sich angeblich mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach über einen Wechsel in diesem Monat einig. Das berichtet Sky. Demnach wolle der Schweizer Keeper unbedingt zum FC Bayern, um dort in der Rückrunde den verletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Er soll laut Blick beim FCB allerdings einen langfristigen, bis 2025 laufenden Vertrag unterschreiben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Manuel Neuer hatte sich im Urlaub nach der verpatzten WM den Unterschenkel bei einem Ski-Ausflug gebrochen.

Zunächst hatten die Münchner sich um den zur AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel bemüht, doch die Franzosen pochen dem Bericht zufolge auf die Einhaltung des Leihvertrags und wollen den ehemaligen Schalker nicht abgeben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Da Sommer bei Gladbach noch bis zum Sommer unter Vertrag steht, ist für ihn im Falle eines sofortigen Wechsels eine Ablösesumme fällig. Angeblich muss der FC Bayern rund fünf Millionen Euro für den Keeper zahlen. Die Zustimmung der Gladbacher soll aber auch davon abhängen, ob sie kurzfristig einen Ersatz für ihren Stammkeeper finden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sommer kam 2014 vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach. Am Niederrhein machte er bisher 272 Bundesliga-Spiele für die Fohlen.

Für die Schweiz stand er 80-mal zwischen den Pfosten.