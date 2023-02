FC Bayern: Tuchel liebäugelt offenbar mit Trainerjob

Sollte Julian Nagelsmann bei den Bayern scheitern, hätten die Münchner offenbar gute Chancen, Thomas Tuchel unter Vertrag zu nehmen.

WAS IST PASSIERT? Einem Bericht der L’Équipe zufolge ist Thomas Tuchel daran interessiert, ein Engagement bei den Bayern einzugehen. Demnach würde er "gerne zum FC Bayern gehen". Abhängig ist das aber von den Ergebnissen, die Julian Nagelsmann nun mit dem deutschen Rekordmeister einfährt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel wurde im September 2022 beim FC Chelsea von seinen Aufgaben entbunden, auf ihn folgte Graham Potter. Seitdem ist der 49-Jährige vereinslos, wird jedoch regelmäßig mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. So soll Tuchel neusten Medienberichten zufolge auch ein Kandidat bei Paris Saint-Germain sein.

WAS WURDE GESAGT? Zuletzt äußerten sich Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn zur sportlich angespannten Situation der Münchner. "Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt! Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern", sagte Salihamidzic im Gespräch mit der Sport Bild.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sagte zudem: "Beim FC Bayern hat jeder Druck. Das gehört dazu, das macht hier auch den besonderen Reiz aus. Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt – und der auch in der Lage ist, sie zu meistern."

