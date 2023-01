FC Bayern München: Sieht so das neue Trikot für die Saison 2023/24 aus?

Noch ist es gut ein halbes Jahr hin, bis die Saison 2023/24 beginnt. Es gibt aber schon Hinweise auf das neue Trikot des FC Bayern.

WAS IST PASSIERT? Die für gewöhnlich gut informierte Online-Plattform Footy Headlines hat erste Bilder des angeblichen Heimtrikots des FC Bayern München für die Saison 2023/24 veröffentlicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Auffälligste: Die Hauptfarbe des neuen Trikots wird wohl weiß sein. Lediglich die Ärmel sind in Rot gehalten, was normalerweise meist die vordergründige Farbe der Heimtrikots des deutschen Rekordmeisters ist.

Letztmals vornehmlich weiß war Bayerns Heimtrikot vor über 50 Jahren in der Saison 1967/68.

WIE GEHT ES WEITER? In der zweiten Hälfte dieser Spielzeit spielen die Bayern natürlich noch in ihren aktuellen Trikots. Die Saison 2023/24 wird dann am 18. August 2023 beginnen.