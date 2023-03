FC Bayern München: Pini Zahavi, Berater von Benjamin Pavard, traf sich offenbar mit FCB-Bossen

Lange Zeit sah alles danach aus, dass Benjamin Pavard den FC Bayern verlässt. Nun treibt sein Berater aber offenbar eine Vertragsverlängerung voran.

WAS IST PASSIERT? Pini Zahavi, Berater des Bayern-Stars Benjamin Pavard, traf sich nach Informationen der Sport Bild mit den Bossen des FC Bayern München, um über eine mögliche Vertragsverlängerung des Franzosen zu sprechen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis zum Sommer 2024. Vor der Weltmeisterschaft in Katar kokettierte Pavard immer wieder mit einem möglichen Abgang vom deutschen Rekordmeister. Doch seit einigen Wochen findet sich der 26-Jährige in der Dreierkette auf seiner Lieblingsposition des Innenverteidigers wieder - Gemeinsam mit seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen wohl ein Hauptgrund für eine mögliche Vertragsverlängerung. Erst vor wenigen Tagen verriet Pavards zweiter Berater Joseph Mohan, dass sich die Situation "sehr verändert" habe.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neben seinen defensiv starken Leistungen tritt Pavard auch offensiv erfolgreich in Erscheinung: In dieser Saison erzielte der Weltmeister von 2018 in 32 Pflichtspielen schon sechs Tore und legte ein weiteres auf.