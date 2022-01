FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München empfängt heute coronageplagt und ohne zahlreiche Stammspieler Borussia Mönchengladbach. Den Rückrundenauftakt der Bundesliga gibt es hier im LIVE-TICKER.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Anpfiff: 20.30 Uhr

Vor Beginn | Nach der fast dreiwöchigen Pause zum Jahreswechsel gibt es aufseiten der Gäste ebenfalls fünf Umstellungen. Bei Adi Hütter stehen heute Ramy Bensebaini (Afrikacup), Joe Scally, Denis Zakaria (beide Corona), Patrick Herrmann und Marcus Thuram (beide Bank) nicht in der Startelf. Dafür dürfen Luca Netz, Tony Jantschke, Nico Elvedi, Kouadio Kone und Florian Neuhaus von Beginn an mitwirken. Ferner fallen Mamadou Doucoure, Keanan Bennetts (beide Corona) und Jonas Hofmann (Knieoperation) aus.

Vor Beginn | Für den VfL Borussia Mönchengladbach stehen anfangs diese elf Spieler auf dem Platz: Sommer - Ginter, Elvedi, Jantschke - Lainer, Kramer, Kone, Netz, Stindl, Neuhaus - Embolo.

Vor Beginn | Mit Blick auf die Startelf des Herbstmeisters schaut das noch sehr namhaft aus. Da ist von den Ausfällen nicht so viel zu spüren. Für die Bank allerdings hat es nicht mehr gereicht, dort finden sich ausnahmslos Spieler der zweiten Mannschaft bzw. A-Junioren. Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor Weihnachten fehlen Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Lucas Hernandez und Leroy Sane (alle Corona). Dafür rutschen Sven Ulreich, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer und Malik Tillman in die Münchner Anfangsformation. Darüber hinaus stehen auch Tanguy Nianzou, Omar Richards, Corentin Tolisso, Kingsley Coman (alle Corona), Josip Stanisic (Muskelbündelriss), Leon Goretzka (Hüftverletzung) sowie Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting (beide Afrikacup) nicht zur Verfügung.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Bayern München hat noch ein paar Spieler zusammenbekommen und tritt in dieser Besetzung an: Ulreich - Pavard, Kimmich, Süle - Roca, Musiala, Gnabry, Sabitzer, Müller, Tillman - Lewandowski.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayern:

Ulreich - Pavard, Kimmich, Süle - Roca, Musiala - Gnabry, Sabitzer, Müller, Tillman - Lewandowski

Gladbach setzt auf folgende Aufstellung:

Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi - Lainer, Kone, Kramer, Netz - Neuhaus - Stindl, Embolo

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach treffen zum 108. Mal in der Bundesliga aufeinander – nur das Duell Werder Bremen gegen den FCB gab es im Oberhaus öfter (110). Kein Team gewann mehr BL-Spiele gegen den Rekordmeister als die Fohlen (26, wie Bremen), kein anderes Team so viele gegen BMG wie der FCB (51).

Unter allen Teams, gegen die der FC Bayern zumindest 10-mal in der Bundesliga antrat, hat der Rekordmeister gegen kein Team einen so niedrigen Punkteschnitt (1.71) und eine so niedrige Siegquote (48%) wie gegen Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach erzielte mehr Bundesligatore gegen den FC Bayern als jedes andere Team (135). Die Fohlen kassierten aber auch 207 BL-Tore gegen die Bayern – mehr als gegen jedes andere Team.

Der FC Bayern München holte 43 Punkte aus der Hinrunde dieser Bundesligasaison – die beste Ausbeute des FCB seit sechs Jahren (2015/16 waren es unter Pep Guardiola sogar 46 Punkte). Die Bayern erzielten 56 Tore in den ersten 17 Partien – neuer BL-Rekord zum Vergleichszeitpunkt.

Borussia Mönchengladbach spielte mit 19 Punkten die schwächste Bundesliga-Hinrunde seit 2016/17 (17). Weiters sind die Fohlen seit fünf BL-Spielen sieglos (1U 4N) – unter den aktuellen Bundesligisten wartet nur der VfL Wolfsburg länger auf einen BL-Sieg (6).

Borussia Mönchengladbach kassierte in dieser Bundesligasaison vier Gegentore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte – mehr als jedes anderes Team in dieser Hinrunde. Die Fohlen gaben in vier Spielen nach 1-0-Führung noch Punkte ab (3U 1N) – nur der 1. FC Köln häufiger (5U).

Der FC Bayern traf in jedem der vergangenen 64 Bundesligaspiele. Mit einem Treffer gegen Borussia Mönchengladbach würde der FCB den BL-Rekord einstellen. Diesen stellten die Münchner selbst von 2012 bis 2014 auf.

Der FC Bayern München eroberte 213 Bälle innerhalb von 40 Metern des gegnerischen Tores – so viele wie kein anderes Team in dieser Bundesliga-Saison. 34 Schüsse resultierten aus diesen Hohen Ballgewinnen – ebenfalls Höchstwert.

FC Bayerns Robert Lewandowski erzielte in Kalenderjahr 2021 sagenhafte 43 Bundesligatore und brach damit den Rekord von Gerd Müller (42 Tore) aus dem Jahre 1972. Seit seinem BL-Debüt (2010) erzielte in Europas Top-5- Ligen nur ein Spieler innerhalb eines Kalenderjahres mehr Ligatreffer (Messi mit 59 in 2012).

Adi Hütter und Julian Nagelsmann trafen bislang siebenmal in der Bundesliga als Trainer aufeinander. Kein Trainer gewann so oft im Oberhaus gegen den aktuellen FC Bayern-Coach wie der aktuelle Trainer von Borussia Mönchengladbach (3S 3U 1N).

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga heute

Julian Nagelsmann machte gute Miene zum bösen Spiel. "Ich bin keiner, der rumheult, das mache ich nie", sagte der Trainer vom arg gebeutelten "Pandemie-Meister" Bayern München kämpferisch. Er fiebere der Pokal-Revanche gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) sogar regelrecht entgegen, "scheiß auf die Umstände". Doch aus seinem riesigen Corona-Frust machte er trotzdem keinen Hehl.

Dass seine Bayern trotz insgesamt 13 Ausfällen zum Rückrundenstart wohl wie geplant antreten müssen, stößt ihm sauer auf. Ob die Statuten angesichts der alles verschlingenden Omikron-Welle noch zeitgemäß seien, sei diskutabel, betonte Nagelsmann und ätzte: "Es wäre sicher nicht ganz verkehrt, die eine oder andere Tagungsminute zu investieren." Den Bayern hilft es nicht mehr: Sollten bis zum Anpfiff nicht noch weitere positive Tests dazukommen oder das Münchner Gesundheitsamt keine Quarantäne gegen weitere Spieler verhängen, wird gespielt.

"Meine Aufgabe ist es, uns so vorzubereiten, dass es stattfindet - davon gehe ich auch aus", sagte Nagelsmann achselzuckend. Allerdings war bis Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt, ob der als neunter und bislang letzter Münchner Profi positiv getestete Alphonso Davies die Omikron-Variante hat. Sollte dies der Fall, sein, wäre eine Isolation weiterer Profis oder des gesamten Teams wohl unumgänglich, weil der Kanadier bis Mittwoch noch mit seinen verbliebenen Kollegen um Rückkehrer Joshua Kimmich trainiert hatte.

"Wir haben immer noch eine erste Elf, die mit sehr vielen Weltklassespielern bestückt und sehr, sehr gut ist", betonte Nagelsmann angesichts von Topstars wie Robert Lewandowski oder Thomas Müller. Doch Spieler wie Kimmich, Niklas Süle oder Marcel Sabitzer müssten angesichts der Not trotz zuletzt längerer Pausen 90 Minuten durchspielen - das sei wenig sinnvoll. "Es geht mir um die Gesundheit der Spieler", wiederholte Nagelsmann seine Sorgen mehrfach.

🗣️ "Wir gehen ins Spiel, um das Spiel zu gewinnen!"



🎥 @esmuellert_ über die besondere Situation vor dem Rückrunden-Auftakt 2021/22 gegen Borussia Mönchengladbach. 👇#FCBBMG #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) January 7, 2022

Alle Versuche, eine Absetzung der Partie zu erwirken, schlugen zunächst fehl. Nicht einmal die Unterstützung aus der Politik half. "Ich fände es besser, das würde verschoben", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Zu spielen sei "nicht wettbewerbsfair".

Die Bayern haben angesichts ihrer fast verzweifelten Lage Spielberechtigungen für zahlreiche Nachwuchskräfte beantragt sowie die Erlaubnis, mehr als drei Vertragsamateure einsetzen zu dürfen. Die erst 16-jährigen Aushilfen Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic wurden eigens aus dem Trainingslager der U17-Nationalmannschaft in Spanien eingeflogen.

Warum die Münchner nach der souveränen Herbstmeisterschaft mit neun Punkten Vorsprung auch in der Pandemie-Tabelle mit Abstand in Führung liegen, "kann ich nicht sagen", meinte Nagelsmann und fügte augenzwinkernd an: "Ich weiß, dass wir das Stäbchen weit reinrammen. Vielleicht ist das der Grund." Zudem verriet er, dass es auch bei mindestens einem Klub, der offiziell keinen Fall zu beklagen hat, seinen Informationen zufolge einen positiven Spieler gäbe.

So oder so - Nagelsmann muss sich bei der Zusammenstellung seiner Startelf etwas einfallen lassen. Das, meinte er, sei sogar "extrem reizvoll". Kapitän Manuel Neuer wird im Tor von Sven Ulreich vertreten, der Ersatzmann habe "herausragend gut trainiert", behauptete sein Coach. In der Abwehr muss wohl Kimmich aushelfen. "Jo macht einen sehr guten Eindruck. Alle sind froh, dass er wieder da ist, er am allermeisten", sagte Nagelsmann über den Nationalspieler, der zuletzt Anfang November gespielt hat.

Im Mittelfeld fehlt auch Leon Goretzka, der sich womöglich einem Eingriff am Knie unterziehen muss. Gladbach, das sieben der jüngsten 16 Duelle gewann, muss auf sechs Akteure verzichten. "Im Pokal haben sie unglaublich gut gespielt, wir unglaublich schlecht", sagte Nagelsmann, "das sollte nicht so stehen bleiben." Corona hin oder her.

Quelle: SID

