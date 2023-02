FC Bayern: Hasan Salihamidzic bestätigt "finanziell attraktive Anfrage" für Benjamin Pavard

Benjamin Pavard will den FC Bayern München angeblich im Sommer verlassen. Nun gab es eine Anfrage, die der Klub aber abgelehnt hat.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein im Winter-Transferfenster eingegangenes Angebot von Inter Mailand für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard bestätigt. Die Münchner wollten den Franzosen allerdings aus sportlichen Gründen nicht abgeben.

WAS WURDE GESAGT? "Benjamin ist für uns in der Defensive ein sehr wichtiger, variabler Spieler. Wir haben diese Saison sehr große Ziele, darum wollen und können wir auf ihn nicht verzichten", sagte Salihamidzic der Sport Bild. "Finanziell war die Anfrage sogar attraktiv, aber das Sportliche geht bei uns immer vor", schob er nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pavard hatte in den vergangenen Monaten immer wieder einen Abschied vom FC Bayern angedeutet. Der Franzose will seinen 2024 auslaufenden Vertrag auf keinen Fall verlängern, sondern angeblich am liebsten so schnell wie möglich zu einem anderen Klub wechseln.

Inter hatte sich dem Bericht zufolge für Pavard interessiert, da mit Milan Skriniar ein wichtiger Abwehrspieler der Nerazzurri vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain steht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Pavard hat in der laufenden Saison 16 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern absolviert, davon 14 in der Startelf.

Für Frankreich hat er 47 Länderspiele gemacht und war sowohl bei der WM 2018 als auch der WM 2022 im Einsatz.