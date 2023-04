FC Bayern: Verweigerter Handschlag! Jamal Musiala gibt Christian Streich ein Versprechen

Nach dem Schlusspfiff will Jamal Musiala dem Freiburg-Trainer aus dem Weg gehen und ihm nicht die Hand geben. Nun reagiert er via Social Media.

WAS IST PASSIERT? Jamal Musiala vom FC Bayern München hat eine Szene erklärt, die vor allem in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt hat: Nach der 1:2-Niederlage seines FCB im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg hatte Jamal Musiala Trainer Christian Streich den Handschlag verweigert.

Streich wollte den Bayern-Youngster, der in der Nachspielzeit mit einem Handspiel den alles entscheidenden Elfmeter für Freiburg verursacht hatte, augenscheinlich trösten. Doch der 20-Jährige ging einfach davon.

WAS WURDE GESAGT? "Jeder, der mich kennt, weiß, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war. Ein Trikot gibt es wie versprochen am Samstag", schrieb Musiala einen Tag nach dem Pokal-Aus dazu bei Twitter.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstag treffen die Münchner erneut auf Freiburg. Diesmal steht im Breisgau die Partie des 27. Bundesliga-Spieltags auf dem Programm.