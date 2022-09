FC Barcelona und Robert Lewandowski: Kuriose Klausel im Vertrag?

Robert Lewandowski und Barcelona einigten sich im Sommer auf einen bis 2026 laufenden Vertrag - offenbar mit einem kuriosen Detail.

Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, kann der FC Barcelona offenbar ein Jahr vor Robert Lewandowskis Vertragsende 2026 den Kontrakt kündigen, falls der Mittelstürmer in der Saison 2024/25 weniger als 55 Prozent der Pflichtspiele bestreiten sollte.

Sollte es tatsächlich zu diesem Fall kommen, wäre das Arbeitspapier für die Spielzeit 2025/26 dann hinfällig und Barça müsste Lewandowski auch kein Gehalt mehr zahlen.

FC Barcelona: Lewandowski mit 52-Millionen-Vertrag



Mit dem Vierjahresvertrag verdient Lewandowski, sollte er diesen erfüllen, wohl insgesamt 52 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge erhält der Pole von den Katalanen ein Nettogehalt von zehn Millionen Euro in der Saison 2022/23, 13 Millionen Euro in der Saison 2023/24, 16 Millionen Euro in seiner dritten Spielzeit, in der der Verein seinen Vertrag kündigen könnte (2024/25) und in einer vierten Saison würde der 34-Jährige insgesamt 13 Millionen Euro verdienen.

Lewandowski wechselte im Sommer dieses Jahres für 45 Millionen Euro vom FC Bayern in die katalanische Metropole. Bisher konnte er in vier Ligaspielen fünf Tore erzielen.