Inter Mailand ist zu Gast beim FC Barcelona. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Mittwochabend (12. Oktober 2022) empfängt der FC Barcelona Inter Mailand. Die Champions-League-Partie wird um 21 Uhr im Spotify-Camp-Nou in Barcelona angepfiffen.

Vor Wochenfrist musste sich das Team von Xavi Inter mit 0:1 geschlagen geben. Der Druck auf Barça ist entsprechend groß, es droht das Aus in der Vorrunde. Ob Robert Lewandowski und Co. also heute gegen die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi punkten können, sehen wir dann ab 21 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC Barcelona vs. Inter Mailand Wettbewerb Champions League Anpfiff 12. Oktober - 21 Uhr Spielort Spotify-Camp-Nou (Barcelona)

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute live: Wird das Spiel im TV oder LIVE-STREAM übertragen?

Verantwortlich für das Zeigen der Königsklasse sind sowohl DAZN als auch Amazon Prime. Bei beiden Anbietern handelt es sich um Streamingdienste. Der Großteil der Spiele wird bei DAZN gezeigt, nur ausgewählte Partien am Dienstagabend sind bei Amazon Prime zu sehen.

Das bedeutet allerdings auch, dass im klassischen TV leider keine Spiele der Champions League mehr zu sehen sind. Um jetzt die Königsklasse live sehen zu können, müsst Ihr auf mindestens einen Streamingdienst zurückgreifen, genaueres erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute live: Die Begegnung per LIVE-STREAM sehen

Wie gerade schon erwähnt, wird der Löwenanteil der Champions-League-Spiele nur bei DAZN gezeigt. Das ist auch bei der heutigen Begegnung zwischen Barcelona und Inter Mailand der Fall. Die kompletten 90 Minuten könnt Ihr nur mit DAZN sehen.

Wie funktioniert das Ganze aber jetzt eigentlich genau und was gibt es dort noch zu sehen?

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Dort könnt Ihr neben der Königsklasse auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga verfolgen, genauso wie LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Ihr seid eher Fans von Golf, Tennis, Kampf- oder Motorsport? Kein Problem, auch das alles hat DAZN im Angebot, ebenso wie Übertragungen der NBA und NFL. Allerdings ist das Zusehen auch mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden. Das kostet Euch im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat, oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo bei DAZN abgeschlossen habt, könnt Ihr ab 21:00 Uhr die ganze Partie dort mit Kommentator Jogi Hebel und Experte Jonas Hummels sehen.

Mehr Infos zu DAZN:

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

GOAL hat natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Barcelona vs. Inter Mailand heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.