Eskalation wegen eines Videos: Warum die Ajax-Fans Sneijder "den Krieg" erklären

Wesley Sneijder wird mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht - was die organisierte Fanszene eher nicht erfreut.

Wesley Sneijder wechselte einst im Alter von sieben Jahren in die Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam, später wurde er Meister und Pokalsieger. Bei seinem Abschied 2007 zu Real Madrid brachte er seinem Jugendklub eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro ein. Anschließend avancierte der Mittelfeld-Regisseur zum Weltstar: spanischer Meister, Triple-Sieger mit Inter Mailand, WM-Finalist, Rekordnationalspieler der Niederlande. Einer der ganz Großen.

Mit 39 Jahren soll er nun offenbar dorthin zurückkehren, wo seine Fußball-Karriere einst begonnen hat. Dem Vernehmen nach will ihn Ajax als prominente Unterstützung für den Stab des eher unbekannten neuen Trainers Maurice Steijn. Treibende Kraft hinter einer Sneijder-Verpflichtung sei der ebenfalls neue Technische Direktor Sven Mislintat aus Deutschland, ehemals bei Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart tätig.

Grund für die personelle Neuausrichtung des niederländischen Rekordmeisters ist eine völlig verkorkste, titellose Saison. Die Spekulationen über eine Rückkehr Sneijders sorgen in der organisierten Fanszene nun aber für ähnlich viel Wut wie die sportlichen Misserfolge.

"Wenn Sneijder kommt, dann gibt es Krieg", schrieb die mächtige Fan-Gruppierung F-Side auf Instagram. In einem ausführlichen Statement bezeichnen sie Sneijder wahlweise als "Narr", "echten Idioten", "Schizophrenen" oder "Schurken". Bebildert ist der Beitrag mit einem Foto des nicht mehr ganz durchtrainierten Ex-Spielers: seine Augen mit einem schwarzen Balken übermalt, darunter die Worte "falscher Hund".

Wie Wesley Sneijder die Wut der Ajax-Fans auf sich zog

Grund für diese Anfeindungen sind Vorfälle vor drei Jahren, ausgelöst durch Sneijders Annäherung an den FC Utrecht. Er stammt zwar aus der etwas südlich von Amsterdam gelegenen Stadt, spielte aber nie für den dortigen Klub, dessen Fans eine Feindschaft mit Ajax pflegen.

Nach seinem Karriereende 2019 beim katarischen Al-Gharafa SC erwarb Sneijder eine Loge in Utrechts Stadion Galgenwart und plante dort auch sein Abschiedsspiel, das wegen der Corona-Pandemie aber mittlerweile mehrmals verschoben wurde. Zeitweise kursierten Gerüchte über ein Profi-Comeback oder eine Beschäftigung im Trainerstab, die sich aber letztlich nicht bewahrheiteten. Sneijders Sohn Jessey spielt in Utrechts Nachwuchsabteilung.

Diese Verbindungen reichten den Ajax-Fans von F-Side, um Sneijder vor drei Jahren in einer Stellungnahme als "Persona non grata hinter der N201" zu erklären. Die Straße N201 trennt Utrecht von Amsterdam.

Und wie reagierte der einst für seine genialen Raffinessen auf dem Platz bekannte Sneijder? Er filmte sich, wie er auf der N201 in Richtung Amsterdam fährt, dies auch sicherheitshalber in die Kamera sagt, während im Hintergrund das Lied "Als ik boven op de Dom sta" läuft. Dabei handelt es sich um eine Eloge auf die Stadt Utrecht. "Ich wohne schon mein ganzes Leben in Utrecht und es gefällt mir hier", heißt es im Lied. "Es gibt keinen schöneren Ort als mein Städtchen Utrecht."

Auf dieses Video gingen die Ajax-Fans von F-Side auch in ihrer aktuellen Stellungnahme ein, "beschissen und typhusartig" sei es und zur Erinnerung: "Wir haben Sneijder schon vor über drei Jahren klargemacht, dass er eine Persona non grata ist. So etwas gilt nicht für ein paar armselige Jahre, wie seine beiden gescheiterten Ehen, sondern für immer." Zur Erklärung: Sneijder ließ sich bereits zweimal scheiden.

Ajax: Rafael van der Vaart hofft auf Sneijder-Rückkehr

Sneijder selbst äußerte sich bisher weder über eine mögliche Ajax-Rückkehr noch über die harten Worte der Fans. Dafür sprach aber sein langjähriger Teamkollege bei Ajax, Real und in der niederländischen Nationalmannschaft, Rafael van der Vaart. "Wesley ist ein emotionaler Mensch", erklärte van der Vaart. "Ich finde dieses Video super schlecht und ich verstehe auch die Wut. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Er hat keinen Mord begangen."

Dann berichtete van der Vaart von einem Anruf von F-Side-Vertretern, die ihn nach seiner Meinung zu der Thematik gefragt hätten. "Er sollte sich dafür entschuldigen", habe van der Vaart nach eigener Auskunft erwidert. "Aber Wesley ist ein toller Typ. Er hat einen Fehler gemacht. Ich glaube, das weiß er selbst. Ihr müsst das vergessen."

Van der Vaart hofft - wie auch andere gemäßigtere Fans - jedenfalls auf eine Rückkehr Sneijders zu Ajax: "Spieler, die so gut waren, sollte man in Ehren halten." Der neue Trainer Steijn sei zwar "kein großer Name, aber ein guter Trainer. Dazu brauchen sie noch einen großen Namen und Wesley ist so einer."

Die Zeit seit seinem Karriereende verbrachte der große Name Sneijder übrigens hauptsächlich als TV-Experte, UEFA-Losfee und bei diversen Promi-Veranstaltungen. Darüber hinaus ist er als Berater des Amateurklubs DHSC Utrecht tätig - dem einzigen Klub in seiner Heimatstadt Utrecht, für den er vor seinem Wechsel zu Ajax einst gespielt hatte.