Entgegen anderslautender Gerüchte hat sich Robin Gosens klar zu Inter Mailand bekannt und möchte bleiben.

WAS IST PASSIERT? Trotz Angeboten der Bundesligisten Union Berlin und VfL Wolfsburg will Nationalspieler Robin Gosens (28) möglicherweise doch beim Champions-League-Finalisten Inter Mailand bleiben.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist mein Wunsch, mit dieser großen Mannschaft weiterzumachen. Coach Simone Inzaghi hat mir stets sein Vertrauen gegeben. Ich setze auf Kontinuität und auf die Rückkehr in die Nationalelf. Wir sind eine starke Mannschaft und müssen für die nächste Saison große Ambitionen haben", sagte Gosens bei Inter-TV.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt hatten Wolfsburg und Union um die Gunst von Gosens gebuhlt. Torsten Mattuschka, Vereinsikone der Eisernen aus Köpenick, könnte sich Gosens gut bei seinem Herzensklub vorstellen. "Ich glaube, Robin Gosens würde wie Arsch auf Eimer zu Union Berlin passen", hatte der 42-Jährige dem SID am Donnerstag im Rahmen eines Sky-Talks in Düsseldorf gesagt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Gosens spielt erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen.