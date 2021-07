Heute spielen Italien und England um den EM-Titel. Goal liefert alle Informationen dazu, welcher Sender das Spiel live im Free-TV zeigt.

Der Höhepunkt der Europameisterschaft steht kurz bevor! Am heutigen Sonntag, 11. Juli, bestreiten Italien und England das Finale. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Wembley Stadium in London.

Das wird ein Fußballfest heute in London! Mit Italien und England stehen sich im Finale zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs gegenüber. "Gastgeber" England wartet seit der WM 1966 auf einen Titel, dieser soll heute endlich geholt werden. Als Favorit gehen die Three Lions aber nicht in die Partie. Im Halbfinale gegen Dänemark war der Deutschland-Bezwinger zwar überlegen, er benötigte aber einen fragwürdigen Elfmeter in der Verlängerung, um ins Finale zu gelangen.

Italien holte letztmals bei der WM 2006 einen Titel. Im bisherigen Turnierverlauf präsentierte sich die Squadra Azzurra als beste Mannschaft. Dies bekam im Halbfinale auch Spanien zu spüren.

Wer gewinnt heute den EM-Titel und wird Nachfolger von Portugal?

EM 2021, Finale Italien vs. England: Goal zeigt, wer das Spiel heute im Free-TV zeigt. Zudem erhaltet Ihr wichtige Infos zu den Highlights der Partie und dem LIVE-TICKER von Goal.

EM 2021: Das Finale Italien vs. England im Überblick

Begegnung Italien - England Wettbewerb Europameisterschaft, Finale Datum Sonntag, 11. Juli 2021 Zeit 21 Uhr Ort Wembley Stadium, London

EM 2021, Finale live im Free-TV: Dieser Sender zeigt Italien vs. England

Im Laufe der diesjährigen Europameisterschaft wurden bisher 40 von insgesamt 50 Partien live im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür waren die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die sich dafür die Übertragungsrechte gesichert hatten.

Auch das letzte Spiel der EM 2021, das Finale zwischen England und Italien, könnt Ihr live im Free-TV verfolgen. Nach einer Absprache der beiden Sender ARD und ZDF ist das große Finale heute beim ZDF zu sehen.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem ZDF-Studio in Mainz. Dort werden Moderator Jochen Breyer und die beiden Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer Euch auf das Finale einstimmen.

Bei der Besetzung des Final-Kommentators überraschte das ZDF mit der Ankündigung, dass Oliver Schmidt das Finale kommentieren wird. Er erhielt den Vorzug vor Bela Rethy, der die vergangenen sechs im ZDF gezeigten EM- oder WM-Finals kommentierte. An der Seite von Schmidt sitzt heute Co-Moderator Sandro Wagner.

EM 2021, Finale live im Live-Stream: Dieser Sender zeigt Italien vs. England

Selbstverständlich bietet das ZDF auch einen LIVE-STREAM zum EM-Finale an. Diesen könnt Ihr über die Webseite des Senders kostenlos empfangen . Mit der kostenlosen App "ZDFmediathek & Live TV" (Download im Play Store, Download im App Store) könnt Ihr das Spiel auch auf dem Endgerät Eurer Wahl ansehen.

EM 2021, Finale Italien vs. England: Die Highlights bei DAZN

Ihr könnt das EM-Finale zwischen Italien und England heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Bei DAZN könnt Ihr in diesem Fall auf jeden Fall später noch die hoffentlich zahlreichen Höhepunkte des Endspiels sehen. Der Streamingdienst stellt die Highlights 60 Minuten nach Ende des Spiels auf seiner Plattform zum Abruf bereit.

Für DAZN benötigt Ihr allerdings ein Abo. Hier hat es Änderungen im Preis gegeben. Neukunden bezahlen jetzt 14,99 Euro pro Monat für das Monatsabo oder 149,99 Euro für das Jahresabo. Für Bestandskunden tritt die Erhöhung frühestens ab 6. August in Kraft.

Dafür seht Ihr in der kommenden Saison mehr Spiele aus der Champions League und der Bundesliga als jemals zuvor im LIVE-STREAM. Die Möglichkeit, DAZN einen Monat kostenlos zu testen, besteht weiterhin.

EM 2021, Finale Italien vs. England im Liveticker: Goal macht's möglich

Auch Goal berichtet vom EM-Finale live - und zwar in Form eines ausführlichen LIVE-TICKERS. In diesem halten wir Euch zeitnah über das Geschehen im Wembley Stadium auf dem Laufenden und versorgen Euch mit Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Italien vs. England.