Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der 3. Liga

Eintracht Braunschweig empfängt die Würzburger Kickers. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell in der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

3. Liga, 6. Spieltag. Die Würzburger Kickers reisen zum Auswärtsspiel zu Eintracht Braunschweig. Die Begegnung steigt im Eintracht-Stadion. Anstoß ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr.

Setzt Eintracht Braunschweig den Höhenflug fort? Die Niedersachsen stehen nach fünf Partien und daraus resultierenden zwölf Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Eintracht gewann vier der fünf Spiele und musste sich nur einmal geschlagen geben. Zuletzt feierten die Braunschweiger einen 3:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Während Eintracht Braunschweig top in die Saison gestartet, beschreibt das Wort "wechselhaft" den Saisonauftakt der Würzburger Kickers am besten. Die Kickers holten bislang sechs Punkte und belegen damit den zwölften Rang. Zuletzt setzten sich die Würzburger vor heimischer Kulisse mit 3:2 gegen Preußen Münster durch.

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers - können die Gastgeber erneut drei Punkte einfahren? Oder gelingt es den Würzburgern, etwas Zählbares aus Niedersachsen mitzunehmen? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das Duell in der heute live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt. Außerdem gibt's alle Infos zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers: Das Duell der 3. Liga im Detail

Duell Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers Datum Samstag, 24. August 2019 || 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 23.325 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute live im TV verfolgen - so geht's!

Fußball pur am Wochenende. Samstagnachmittag. 14 Uhr. Es geht wieder im Punkte in der 3. Liga. Doch wer überträgt das Duell zwischen Eintracht Braunschweig gegen die Würzburger Kickers eigentlich live im TV? Läuft die Partie im Free-TV? Oder nur im Pay-TV? Wir liefern Euch die Antworten.

MagentaSport zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute live im TV

MagentaSport ist heute Nachmittag Eure einzige Möglichkeit. Schließlich zeigt der hauseigene Sender der Telekom alle 380 Spiele der 3. Liga live im TV - im Einzelspiel oder in der Konferenz - so auch das Duell im Eintracht-Stadion.

Nur MagentaSport zeigt Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers live im TV. Um 13.45 Uhr startet der Telekom-Sender mit der Vorberichterstattung. Ab 14 Uhr, pünktlich zum Anpfiff, geht es rein in die Partie. Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Braunschweig und Würzburg live im Einzelspiel oder in der Konferenz zusammen mit allen anderen Samstagspartien sehen wollt.

Für das Drittliga-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und den Würzburger Kickers schickt MagentaSport folgendes Reporter-Duo ins Rennen:

Doch Achtung! Die Nutzung von MagentaSport setzt ein Abonnement voraus. Nur mit einem MagentaSport-Abo könnt Ihr Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers live im TV genießen.

Die verschiedenen Abo-Möglichkeiten bekommt Ihr in den folgenden Zeilen im Überblick.

Für Telekom-Kunden:

Seid Ihr bereits bei der Telekom unter Vertrag, müsst Ihr im ersten Jahr nichts für die MagentaSport-Nutzung bezahlen. Ist das kostenlose Jahr vorüber, zahlt Ihr als Telekom-Kunden 4,95 Euro monatlich.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Falls Ihr bei der Telekom nicht unter Vertrag steht, habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr sichert Euch das Jahresabo für 9,95 Euro monatlich oder Ihr gönnt Euch das Monatsabo, welches monatlich kündbar ist, für 16,95 Euro pro Monat.

ARD oder die Dritten Programme - wer zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute live im Free-TV?

Läuft Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute live im Free-TV? Welche Spiele der 3. Liga übertragen die Dritten Programme der ARD? Sicher ist, dass die ARD sowie die regionalen Sender regelmäßig ausgewählte Duelle der 3. Liga live im Free-TV übertragen. Doch die Begegnung im Eintracht-Stadion gehört an diesem Wochenende nicht dazu.

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich die Dritten Programme der ARD für zwei andere Spiele am Samstagnachmittag entschieden haben.

Die 3. Liga heute live im Free-TV:

Samstag, 24. August, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg vs. live im MDR und BR

1. FC Magdeburg vs. live im MDR und BR Samstag, 24. August, 14 Uhr: Preußen Münster vs. KFC Uerdingen live im WDR

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers live im TV oder live im Internet - Ihr habt die Wahl! Das Duell im Eintracht-Stadion wird zusätzlich zum TV-Programm von MagentaSport auch im LIVE-STREAM übertragen. Alle Informationen zum LIVE-STREAM zu Eintracht vs. Kickers erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

MagentaSport zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de

In puncto LIVE-STREAM dominiert ebenfalls MagentaSport. Der Telekom-Sender überträgt nicht nur alle 380 Spiele der 3. Liga live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Auf www.MagentaSport.de wird Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers in voller Länge im LIVE-STREAM gezeigt.

Im LIVE-STREAM unter www.MagentaSport.de bleiben Euch alle Vorteile, die Ihr bereits im Abschnitt zum TV-Programm erfahren habt, erhalten. Ihr könnt Eintracht Braunschweig gegen die Würzburger Kickers sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz schauen. Für beide Optionen gibt es jeweils einen LIVE-STREAM.

Allerdings setzt auch die Nutzung von www.MagentaSport.de ein Abonnement voraus. Mehr Informationen hierzu erfahrt Ihr im obigen Abschnitt oder auf der Website des Unternehmens.

Wollt Ihr die 3. Liga und Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers lieber auf Euren mobilen Geräten schauen? Kein Problem. Die kostenlose MagentaSport-App findet Ihr hier:

Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid noch nicht im Besitz eines Abonnements bei MagentaSport? Ihr wollt das Duell Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers dennoch nicht verpassen? Dann empfehlen wir Euch Folgendes:

Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr bestens informiert und immer auf Ballhöhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch im LIVE-TICKER mit allen Informationen zum Spielgeschehen. Ihr verpasst keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

3. Liga - Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers: Die Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Feijzic - Kessel, Ziegele, Nkansah, Kijewski - Nehrig, Pfitzner - Bär, Kobylanski, Felgenspan - Proschwitz.

Aufstellung Würzburger Kickers:

Verstappen - Hemmerich, Hansen, Schuppan, Herrmann - Sontheimer, Hägele - Kaufmann, Baumann, Vrenezi - Pfeiffer.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. Würzburger Kickers? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick