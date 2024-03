Ein Hoch auf Basil, die blaue Ein-Mann-Band der Chelsea-Frauen und ihr größter Fan

Im Jahr 2024 ist Heineken auf einer Mission: Wir wollen neu zu definieren, was es bedeutet, ein echter Hardcore-Fußballfan zu sein.

Im Jahr 2024 ist Heineken auf einer Mission: Wir wollen neu zu definieren, was es bedeutet, ein echter Hardcore-Fußballfan zu sein. Wir beleuchten die vielen verschiedenen Gesichter, die die moderne Fangemeinde ausmachen - und feiern ihre Hingabe für den Sport und die Mannschaft, für die sie leben.

Hardcore-Fan Nummer drei in unserer einzigartigen Serie ist Basil - die blaue Ein-Mann-Band von Chelsea Women. Ein Charakterkopf, für den ein Spieltag ein Ereignis ist, das mit seiner eigenen Routine und seinen Ritualen beginnt und erst endet, wenn seine geliebten Blues die Unterstützung bekommen haben, die sie verdienen. Prost, Basil!

Es ist ein bitterkalter Mittwochabend im Südwesten von London, dem Stadtteil der Chelsea-Fans. Die Flutlichter der Stamford Bridge erhellen den Nachthimmel, die Europapokal-Energie ist spürbar … denn in der UEFA Women's Champions League bereitet sich Chelsea auf das Duell mit Real Madrid vor. Es ist ein großes Spiel für beide Mannschaften.

Gleich hinter der zweiten Gruppe von Ordnern, am Gang zur Osttribüne, hatte sich eine Menschenmenge vor dem Megastore gebildet. Heute Abend wurden keine neuen Trikots vorgestellt, es gab keine besonderen Auftritte von Spielern, warum also der ganze Rummel? Durch die Menge hört man einen älteren Herrn, der von Kopf bis Fuß in Chelsea-Blau gekleidet, mit Schals geschmückt ist und "up the Chels" ruft. Sein Name ist Basil Goode, und er ist der Grund, warum alle so früh hier sind ... um die Ein-Mann-Band zu treffen ... den größten Fan der Frauenmannschaft des FC Chelsea.

Heineken

Der Chelsea Football Club war schon immer ein Teil von Basils Leben. Schon mit 13 Jahren ging er an die Stamford Bridge, Mitte der 70er Jahre, zu den (guten alten) Zeiten von Peter Osgood, Ian Hutchinson und David Webb. Im Laufe der Jahre und trotz des neuen Erfolgs des Klubs begann Basil, sich von dem Klub, den er all die Jahre unterstützt hatte, abgekoppelt zu fühlen. Der Männerfußball desillusionierte ihn.

"Die Spieler wurden distanzierter, entfernten sich weiter von der Gesellschaft, die Eintrittskarten wurden teurer, die Atmosphäre wurde ruhiger, und all die neuen Regeln und Erwartungen nahmen dem Spiel etwas von seinem Spaß", sagte er.

Wir schreiben das Jahr 2022, die Frauen des FC Chelsea treffen im Finale des Ligapokals an der Plough Lane auf Manchester City. Basil und Jeanie, seine Frau, mit der er seit 35 Jahren verheiratet ist, wohnen nur wenige Blocks von dem Stadion entfernt in London - der Heimat des Wimbledon AFC - und hatten beschlossen, dass es eine Schande wäre, nicht hinzugehen und sie zu unterstützen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass Basil ein Stadion betrat, um seinen geliebten FC Chelsea zu unterstützen. Er ahnte nicht, was sich daraus ergeben würde.

Die Blues verloren an diesem Abend mit 1:3, aber es war nicht das Ergebnis, das Basil am meisten störte - sondern die Atmosphäre und die geringe Unterstützung von den Rängen. Trotz der Niederlage erinnert er sich daran, wie die Spieler nach dem Spiel noch auf die Tribüne kamen und sich mit den Fans unterhielten... und sie hatten es nicht eilig, in die Umkleidekabine zurückzukehren.

Heineken

"Ich schaue mir immer noch die Männermannschaft im Fernsehen an, aber die Frauen haben ihr eigenes Konzept. Sie spielen einen tollen Fußball, tauchen nicht ab und haben nach dem Spiel viel Zeit für die Fans. Sie sind Vorbilder. Und sie verdienen meine VOLLE Unterstützung."

Heute braucht Basil etwa 3 Stunden, um sich auf ein Spiel vorzubereiten... und er geht zu jedem Spiel. Seine Routine beginnt mit 100 Sit-Ups, gefolgt von einem kalten Bad. Später wird klar, warum dieser Energie- und Durchblutungsschub so wichtig für Basils Spieltagsroutine ist. Als nächstes beginnt er mit der Vorbereitung und Reinigung seiner vielen Ketten, Ringe und Anstecknadeln. Das Heimtrikot kommt zum Vorschein... die blaue Hose, die Mütze und die Handschuhe sind nicht weit dahinter. Er bindet sich einige Schals um die Hände, weitere folgen später. Basil erklärt: "Es muss sein. Ich muss meine Fahnen tragen, mein Herz auf der Zunge tragen und diese Spielerinnen unterstützen, das bedeutet mir sehr viel."

Seine Ketten hatten an diesem Abend einen sentimentalen Wert. Die goldene Kette war ein Geschenk des Platzwarts, das Basil 01-Medaillon war ein Geschenk von Elsi war - einem jungen Fan und Torwart, der es ihm im Monat zuvor in einer kleinen Schachtel überreicht hatte. Er sagte: "Es ist sehr rührend, denn wenn ich die Frauen unterstütze, erwarte ich nichts, ich komme hierher, um ihnen einfach mein Herz und meine Seele zu schenken. Man lernt hier wunderbare Menschen kennen, man teilt schöne Geschichten miteinander, es ist einfach wunderbar." Es ist klar, dass Basil nicht nur den Klub angenommen hat, sondern auch die Gemeinschaft, die ihn umgibt, ihn in ihr Herz geschlossen hat.

Heineken

Als Basil das letzte Detail seines exzentrischen und energiegeladenen Outfits ergänzt, beginnt das nächste Kapitel seines Spielrituals. Er trifft etwa zwei Stunden vor dem Anpfiff an der Stamford Bridge ein - nicht um seinen Platz einzunehmen und alles zu beobachten, sondern um die Fans zu treffen, Stimmung zu machen und natürlich um sich fotografieren zu lassen - er ist inzwischen eine lokale Berühmtheit. Im Stadion wird Basil seinem Ruf als Ein-Mann-Band gerecht... er singt, tanzt, schwenkt die Fahnen... er hört nicht auf, bis das Spiel beginnt.

Basils Geschichte steht stellvertretend für viele Vereine und die ständig wachsende Gemeinschaft rund um den Frauenfußball. In den letzten zwei Jahren haben er und seine Frau sich im Zentrum einer schnell wachsenden Bewegung wiedergefunden.

"Ich brauche das! Chelsea liegt mir im Herzen und im Blut, und ich möchte sie auf die bestmögliche Weise unterstützen. Wenn es nach mir ginge, würde ich mein Horn und meine Trommel mitbringen, und ich fordere andere Leute auf, mitzukommen und für diese Mädchen Lärm zu machen, wie ich. Denn sie haben es verdient."

Heineken

Diese Unterstützung (und der Lärm) spornte Chelsea zu einem 2:1-Sieg gegen Real Madrid in der UEFA Women's Champions League an. Nach dem Spiel hatte Basil viel Zeit für die Fans, die sich mit ihm außerhalb des Stadions und auf dem Heimweg unterhalten wollten.

Die UEFA Champions League der Frauen ist für Chelsea in dieser Saison mit großen Hoffnungen verbunden. Mit Emma Hayes auf der Trainerbank und Basil (und tausenden weiteren eingefleischten Fans) auf der Tribüne könnte 2024 das Jahr sein, in dem Chelsea Women endlich die einzige Trophäe in die Hände bekommt, die ihnen bisher verwehrt geblieben ist. Dann würde Basils bereits geschmückter und farbenfroher Hut ein weiteres (ganz besonderes) Erinnerungsabzeichen bekommen.

