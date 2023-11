"Die Fans machen, was sie wollen": Kylian Mbappé kritisiert Aktionen der Milan-Fans gegen Gianluigi Donnarumma

Der Franzose ist seinem italienischen Teamkollegen zur Seite gesprungen, der bei seiner Rückkehr mit falschen Banknoten beworfen wurde.

WAS IST PASSIERT? Gianluigi Donnarumma ist bei seiner Rückkehr zur AC Mailand ins San Siro mit Paris Saint-Germain (1:2) mit falschen Geldscheinen beworfen worden, die Fans werfen ihm Geldgier bei seinem Wechsel zu PSG 2021 vor. Kylian Mbappé gefielen die Aktionen gegen seinen Mannschaftskameraden nicht.

WAS WURDE GESAGT? "Es war sehr laut, sie haben Gigio einen ziemlich schwierigen Empfang bereitet. Ich denke, es war ein bisschen zu viel, aber so ist der Fußball heutzutage", sagte Mbappé gemäß TeleLombardia. "Die Fans machen, was sie wollen. Wir können nicht wissen, was sie innerlich fühlen. Wir haben Gigio so gut wie möglich beschützt, heute Abend tut er uns leid."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der bei Milan ausgebildete Torhüter war nach Ablauf seines Vertrags bei den Rossoneri 2021 ablösefrei nach Frankreich gewechselt. Der Deal sorgte für heftige Kontroversen, weil die Fans das Eigengewächs gerne behalten hätten. PSG soll ihm mehr Geld geboten haben als Milan, nun kassiert der 24-Jährige wohl rund zwölf Millionen Euro pro Saison.

Donnarummas Berater Enzo Raiola hingegen erklärte kürzlich: "Paolo Maldini (damaliger Sportdirektor) sagte: 'Mino (verstorbener, damaliger Berater), wir sind wegen etwas anderem hier: Das Kapitel Donnarumma ist abgeschlossen, denn wir haben unseren Torhüter [Mike Maignan] bereits unter Vertrag.' Dieser Felsbrocken fiel auf Donnarummas Kopf." Der Torhüter habe abgewartet, doch dann habe der Verein nicht mehr auf ihn warten wollen.

Milan holte sich am Dienstagabend dank Toren von Rafael Leão (12.) und Olivier Giroud (50.) die drei Punkte vor einer lautstarken Kulisse im San Siro. Ausgerichtet Milan Skriniar, ein Ex-Inter-Spieler, hatte PSG in Führung gebracht.

Durch dieses Resultat sowie den BVB-Sieg gegen Newcastle United (2:0) ist die Gruppe F spannender denn je.

WIE GEHT ES WEITER? PSG wird am Samstag in der Ligue 1 bei Stade Reims antreten, während Milan in der Serie A nach Lecce reisen muss.