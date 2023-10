Den Bus falsch geparkt! Knöllchen für den BVB beim Sieg gegen Newcastle United

Der BVB-Mannschaftsbus parkte auf der Insel nicht ganz korrekt. Prompt gab es ein Knöllchen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund nahm neben den drei Punkten im Champions-League-Spiel gegen Newcastle auch noch einen Strafzettel mit nach Deutschland. Ein bei Facebook veröffentlichtes Video zeigt, wie ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ein Knöllchen an die Frontscheibe des Mannschaftsbusses steckt. Der BBC wurde der Vorfall durch den Gemeinderat North Tyneside Council am Donnerstag bestätigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Bus stand etwa 16 Kilometer entfernt von Newcastle in Tynemouth und wurde längs zum Gehweg geparkt, wodurch er gleich mehrere schräg zur Fahrbahn markierte Parkplätze blockierte. Fällig sind nun 50 Pfund (57,50 Euro) - wobei der Betrag auf 25 Pfund sinkt, wenn er innerhalb von 14 Tagen bezahlt wird.

WAS WUDRE GESAGT? Ein Council-Sprecher fügte an: "Wir hoffen, das Knöllchen und das graue Nordost-Wetter haben die Reise an unsere atemberaubende Küste nicht getrübt."