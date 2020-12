Champions League, Achtelfinale: Die Übertragung der Hin- und Rückspiele im TV und LIVE-STREAM

Nach den Paarungen sind inzwischen auch die TV-Übertragungen im Achtelfinale geklärt. Goal verrät Euch, wo Ihr die Champions League live sehen könnt.

Die Paarungen im Achtelfinale der sind bereits seit einigen Tagen bekannt. Aber welche Sender sind im Besitz der Übertragungsrechte? Und wie sind die einzelnen Spiele unter ihnen aufgeteilt worden.

Goal verrät Euch, wo Ihr die Spiele der deutschen Mannschaften im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Champions League, Achtelfinale: Werden die Hin- und Rückspiele im Free-TV übertragen?

Auch im Achtelfinale hat sich an der Regelung, wonach die Champions League ausschließlich im Pay-TV zu sehen ist, nichts geändert. Um alle Hin- und Rückspiele live verfolgen zu können, ist ein Abonnement von Sky und DAZN unumgänglich: Das sind die beiden Sender, die sich die Übertragungsrechte gesichert haben.

Die Champions League live bei Sky und DAZN erleben

DAZN darf in dieser Saison über 100 Spiele der Champions League live zeigen und überträgt dienstags und mittwochs jeweils eine Begegnung in voller Länge. Das Duell, das nicht auf DAZN gezeigt wird, ist bei Sky zu sehen. Zudem wird der Pay-TV-Sender an jedem Spieltag eine Konferenz der parallel laufenden Spiele anbieten.

Die Hin- und Rückspiele werden somit nicht im Free-TV übertragen. Erst beim Finale besteht die Möglichkeit, dass die Champions League im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Bis dahin müsst Ihr somit auf die beiden TV-Anbieter ausweichen, um trotzdem alle Spiele der Königsklasse live sehen zu können.

Das Achtelfinale der Champions League live sehen: Alles zur Übertragung der Hin- und Rückspiele

Damit Ihr die Champions League auf Sky verfolgen könnt, müsst Ihr das Sport-Paket des Senders buchen, das aktuell 17,50 Euro monatlich kostet. Solltet Ihr Euch zusätzlich auch für die interessieren, könnt Ihr beide Pakete für insgesamt 30 Euro im Monat haben.

Die Champions League im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket sehen

Bei Abschluss eines TV-Abos könnt Ihr auch den Streamingdienst Sky Go kostenlos nutzen. Um Euch dort einzuloggen, braucht Ihr nur Eure persönliche Login-PIN, die Ihr mit Eurem Bestätigungsschreiben erhalten habt. Für ein ideales Streamingdienst solltet Ihr zudem die kostenlose Sky-Go-App herunterladen.

Möchtet Ihr Euch nicht langfristig binden, sondern spontan in den Genuss von Fußball kommen, solltet Ihr einen Blick auf Sky Ticket werfen. Das ist der zweite Streamingdienst von Sky, den Ihr im Gegensatz zum TV-Abo jedoch monatlich kündigen könnt. Das Supersport-Ticket kostet im Monatsabo derzeit 29,99 Euro.

DAZN zeigt / überträgt die Champions League ebenfalls im LIVE-STREAM

Den Streamingdienst DAZN könnt Ihr mit einem Probemonat zunächst kostenlos testen. Haben Euch die Übertragungen der Champions League gefallen, lässt sich das Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern. Ihr könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließt.

Möchtet Ihr Euch die Hin- und Rückspiele auf Eurem PC oder Laptop anschauen, müsst Ihr lediglich auf die offizielle DAZN-Webseite gehen, um den LIVE-STREAM zu starten. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr die Champions League aber auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Fernseher anschauen.

Champions League, Achtelfinale: Die Hinspiele live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Mitte Dezember haben Sky und DAZN bekanntgegeben, wie die Spiele unter den beiden Sendern aufgeteilt werden. Drei Hinspiele mit deutscher Beteiligung sind demnach bei DAZN zu sehen: Sowohl als auch und Borussia M'Gladbach laufen beim Streamingdienst. Für den FC Bayern müsst Ihr Sky einschalten.

BEGEGNUNG DATUM UHRZEIT ÜBERTRAGUNG RB Leipzig - 16. Februar 2021 21 Uhr DAZN - 16. Februar 2021 21 Uhr Sky - Borussia Dortmund 17. Februar 2021 21 Uhr DAZN - 17. Februar 2021 21 Uhr Sky - 23. Februar 2021 21 Uhr DAZN - FC Bayern 23. Februar 2021 21 Uhr Sky Borussia M'Gladbach - 24. Februar 2021 21 Uhr DAZN - 24. Februar 2021 21 Uhr Sky

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Anfang März sind alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung bei Sky zu sehen. Die entscheidenden Spiele von Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia M'Gladbach und dem FC Bayern könnt Ihr somit nur beim Pay-TV-Sender verfolgen. Die anderen vier Begegnungen laufen allesamt beim Streamingdienst DAZN.