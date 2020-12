BVB: Gespräche mit Marwin Hitz wegen möglicher Vertragsverlängerung laufen

Bundesliga-Vizemeister BVB möchte Marwin Hitz wohl gerne halten. Unklar ist noch, ob der Schweizer das auch will.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich zur nach wie vor ungeklärten Vertragssituation von Ersatztorhüter Marwin Hitz geäußert und bestätigt, mit dem 33-Jährigen schon "das eine oder andere Gespräch" geführt zu haben. "Wir sind im Austausch", verriet Zorc im kicker: "Wir setzen uns in den nächsten Wochen wieder zusammen."

Der Vertrag des Schweizers läuft im kommenden Sommer aus. Bereits vor einem halben Jahr verlängerte der BVB mit der etatmäßigen Nummer eins Roman Bürki bis 2023. Der BVB sei ebenfalls gewillt, die Zusammenarbeit mit Hitz fortzuführen. Allerdings sei unklar, wie dieser seine Zukunft sieht.

BVB: Wechselt Marwin Hitz wegen der Aussicht auf mehr Spielpraxis?

Beim BVB ist die Torhüterhierarchie spätestens seit dem Abgang von Lucien Favre geklärt. Dieser hatte Hitz zwischenzeitlich spielen lassen, obwohl Bürki nach einer Stimmbandentzündung wohl einsatzfähig gewesen ist. Bei der Begründung dafür blieb er damals schmallippig.

Hitz kommt in den zweieinhalb Jahren in Dortmund auf 17 Pflichtspiele. In den fünf Jahren beim von 2013 bis 2018 waren es insgesamt 157 Spiele. Es sei nicht auszuschließen, dass Hitz einen Abschied vom BVB im Sommer in Betracht ziehe, um wieder mehr Spielzeit zu bekommen, heißt es in dem kicker-Bericht.