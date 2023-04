BVB: Emre Can rüffelt Jude Bellingham öffentlich wegen dessen Körpersprache

Der erfahrenere Emre Can hat für seinen jüngeren BVB-Kollegen Jude Bellingham einen Ratschlag - und den macht er öffentlich.

WAS IST PASSIERT? Emre Can hat seinen Mittelfeld-Kollegen Jude Bellingham öffentlich für dessen Einstellung auf dem Platz zurechtgewiesen. Der 19-Jährige habe eine schlechte Körpersprache, wenn ein Mitspieler einen Fehler mache, deutete der deutsche Nationalspieler beim US-Sender ESPN an.

WAS WURDE GESAGT? Can erklärte ausführlich, was dem Engländer aus seiner Sicht noch fehle: "Jude ist noch jung. Er muss noch viel lernen. Auf dem Platz, hier vor 70.000 oder 80.000 Zuschauern, gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Can spielt seit mehr als drei Jahren beim BVB, zuvor lief er auch schon für Bayern München, Leverkusen, Liverpool und Juventus auf.

Bellingham ist zehn Jahre jünger und kam im Sommer 2020 von Birmingham City zu den Schwarz-Gelben.