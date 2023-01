Ann-Kathrin Götze: Wer ist die Frau von Mario Götze?

Seit 2018 ist Fußballstar Mario Götze mit seiner Ann-Kathrin verheiratet. GOAL hat hier alle Infos zur Frau an Götzes Seite.

Mario Götze ist einer der talentiertesten deutschen Fußballer seiner Generation, erzielte bei der WM 2014 bekanntlich im Finale gegen Argentinien das goldene Tor.

Nach einigen schwierigen Jahren fand Götze bei der PSV Eindhoven wieder zurück in die Spur und kann auch nach seiner Rückkehr in die Bundesliga bei Eintracht Frankfurt überzeugen. So sehr, dass er zur WM in Katar in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehrte.

Aufgrund von Götzes enormer Bekanntheit stehen auch sein Privatleben und Ehefrau Ann-Kathrin in der Öffentlichkeit. GOAL stellt die Dame an der Seite des inzwischen 30-jährigen Offensivspielers vor.

Ann-Kathrin Götze: Die Frau von Mario Götze im Steckbrief

NAME Ann-Kathrin Götze (geb. Brömmel) GEBURTSDATUM 6. Dezember 1989 ALTER 33 Jahre (Stand: Januar 2023) GEBURTSORT Emmerich BERUF Model, Influencerin MIT MARIO GÖTZE ZUSAMMEN SEIT 2012 HOCHZEIT MIT MARIO GÖTZE Mai 2018 (standesamtlich), Juni 2019 (kirchlich) KINDER (Stand Januar 2023) ein Sohn (Rome, 2 Jahre alt)

Ann-Kathrin Götze: Wer ist die Ehefrau von Mario Götze?

Ann-Kathrin Götze wurde am 6. Dezember 1989 als Ann-Kathrin Brömmel in Emmerich geboren, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, direkt an der Grenze zu den Niederlanden.

Getty

Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Emmerich, begann mit 16 zu modeln. Unter dem Künstlernamen Trina B machte sie auch Musik, 2010 und 2011 veröffentlichte sie jeweils eine Single.

2012 schaffte sie es dann bei Germany's Next Topmodel unter die Top-50, 2013 und 2014 modelte sie unter anderem für GQ, FHM und Axe.

Mittlerweile arbeitet Ann-Kathrin Götze neben dem Modeln auch als Influencerin, betreibt zudem einen YouTube-Kanal.

Seit wann sind Ann-Kathrin und Mario Götze zusammen?

Mario Götze und seine Ann-Kathrin lernten sich 2012 bei einem Abendessen mit gemeinsamen Freunden kennen. Götze spielte damals noch für Borussia Dortmund, war eines der größten Talente in Europa und galt als die Zukunftshoffnung des deutschen Fußballs.

Ann-Kathrin kannte ihren späteren Ehemann seinerzeit aber dennoch nicht: "Ich hatte gerade mal den Namen Schweinsteiger gehört. Wir lernten uns bei einem Essen mit Freunden kennen und mein Bruder fragte mich dann, ob ich wüsste, wer Mario Götze ist. Ich denke, dass mein Bruder aufgeregter war als ich", erzählte sie mal in einem Interview der Bunte.

Wenig später wurden die beiden ein Paar und sind mittlerweile (Stand Januar 2023) damit schon seit über zehn Jahren zusammen. Im Mai 2018 heirateten sie standesamtlich, die große Hochzeitsfeier gab es dann im Juni 2019 auf Mallorca.

Haben Mario und Ann-Kathrin Götze Kinder?

Im Jahr 2020 feierten die Götzes die Geburt ihres ersten und bisher einzigen Kindes. Sohn Rome kam damals zur Welt, ist aktuell (Januar 2023) zwei Jahre alt.

Wie Ann-Kathrin Götze im Juni 2022 verriet, wünscht sich das Paar für die nahe Zukunft noch ein zweites Kind: "Vier Jahre vielleicht nicht ganz, aber so drei. Mal schauen!", sagte sie im Podcast From Dubai With Love von Ina Aogo auf die Frage, wie groß der Altersunterschied zwischen Sohn Rome und dem zweiten Kind am besten sein sollte.

Ann-Kathrin Götze: Wie viele Follower hat sie auf Instagram?

Ann-Kathrin Götze postet sehr regelmäßig auf Instagram und wirbt als Influencerin dort mit Produktplatzierungen.

Die Zahl ihrer Follower bei Instagram beträgt aktuell (Stand Januar 2023) 1,7 Millionen.