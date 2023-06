400 Millionen Euro Ablöse: FC Barcelona verpflichtet Toptalent Mikayil Faye

Der FC Barcelona hat sich mit einem Defensiv-Talent für die Zukunft verstärkt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat das 18 Jahre alte Toptalent Mikayil Faye vom kroatischen Zweitligisten NK Kustosija verpflichtet. Das teilten die Katalanen am Montag mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine künftige Ablösesumme wurde auf 400 Millionen Euro festgeschrieben. Das teilten die Katalanen am Montag mit. Der Senegalese, an dem auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein soll, erhält einen Vertrag bis 2027.

WAS IST DIE TRANSFERGESCHICHTE? Mikayil Faye, der am 14. Juli 2004 in Sedhiou im Senegal geboren wurde, begann seine Karriere beim Diambars FC in der gambischen Liga. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen wurde NK Kustosija aus der zweiten kroatischen Liga auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn im abgelaufenen Winter

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Innenverteidiger hatte bei Kustosija in der abgelaufenen Saison 13 Spiele absolviert, davon elf in der Startelf.