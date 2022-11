Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart? Das Testspiel heute live im TV und STREAM

Die Kölner treffen in den USA auf den VfB Stuttgart. Die Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Heute Abend (19. November 2022) um 22 Uhr (deutsche Zeit) trifft der 1. FC Köln in den USA auf den VfB Stuttgart. Das Freundschaftsspiel wird in der amerikanischen Stadt Austin im NRG-Stadion angepfiffen.

Die Kölner nutzen die Zeit der WM-Pause, um vom 16. bis zum 24. November eine Reise in die USA anzutreten. Dabei stehen unterschiedliche Events an, z.B. ein Besuch bei der NASA in Houston oder eine Führung durch das NFL-Stadion der Texans, dem American-Football-Team aus Houston.

Außerdem kommt es aber eben auch zu einer Testspiel-Begegnung zwischen Köln und Stuttgart, da der VfB ebenfalls in die Vereinigten Staaten reist. Beim VfB Stuttgart fehlen Wataru Endo und Hiroki Ito, die mit der japanischen Nationalmannschaft zur WM nach Katar gereist sind und dort in der Gruppenphase u.a. auch auf Deutschland treffen. Außerdem wurde Borna Sosa in die kroatische Nationalmannschaft berufen und fehlt dem VfB im Test gegen Köln ebenfalls.

Alle nötigen Infos zur Übertragung des Testspiels zwischen Köln und Stuttgart könnt Ihr im Folgenden hier bei GOAL nachlesen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart? - Die Daten zum Testspiel

Begegnung 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Testspiel Anpfiff 19. November - 22 Uhr (MEZ) Spielort NRG-Stadion (Austin)

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart? - Gibt es eine TV-Übertragung?

Leider wird die Partie zwischen Köln und Stuttgart auf amerikanischen Boden bei uns nicht im TV gezeigt. Komplett verzichten müsst Ihr auf das Spiel aber nicht. Wie Ihr die 90 Minuten trotzdem live sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart? - Mit DAZN den LIVE-STREAM sehen

Übertragen wird die komplette Partie nämlich beim Sport-Streamingdienst DAZN. Dieser hat ein riesiges Angebot an Livesportevents im Repertoire. Sowohl die Bundesliga als auch die Serie A, LaLiga und Ligue 1 könnt Ihr bei DAZN verfolgen.

Außerdem zeigt der Streamingdienst fast alle Spiele der Champions League. Wenn Ihr also die Königsklasse live sehen wollt, dann führt kein Weg an einem DAZN-Abo vorbei. Neben dem breiten Fußballangebot zeigt DAZN aber auch diverse andere Sportarten.

Beispielsweise läuft dort Tennis, Darts, oder Golf, genauso wie American Football und Basketball. Egal von welcher Sportart Ihr also Fan seid, bei DAZN werdet Ihr sicher fündig. Wie oben schon erwähnt, braucht Ihr aber ein Abo, um Zugriff auf die LIVE-STREAMS dort zu bekommen. Das kostet Euch entweder 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Kommen wir aber zum Spiel zurück. Wenn Ihr Euch das Abo-Modell eurer Wahl ausgesucht habt und über ein internetfähiges Gerät verfügt, könnt Ihr heute ab 22 Uhr die Partie live bei DAZN im LIVE-STREAM sehen. Kommentiert wird das Duell von Guido Hüsgen.

Mehr Infos zu DAZN:

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart? - Der LIVE-TICKER zur Partie

GOAL hat übrigens auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dieser informiert Euch fast in Echtzeit über die Tore und Auswechslungen der Partie und ist selbstverständlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart? - Die Aufstellungen

Wie gewöhnlich werden die Aufstellungen der Mannschaften eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben, dann könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.