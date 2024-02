"Zu der Zeit war er nicht annähernd so weit": Auch ein heutiger Star vom FC Bayern wurde viel zu früh verkauft

Einige PL-Vereine konnten das Potenzial mancher Spieler nicht richtig einschätzen - diese wurden bei anderen Klubs zu Superstars.

Hat jüngst Manchester City mit dem Verkauf von Offensivspieler Cole Palmer an den FC Chelsea einen großen Fehler gemacht? Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola ist auch ohne ihn so stark, dass es vielleicht sogar egal ist. Aber Chelsea wird sicher denken, dass es endlich einen Coup auf dem Transfermarkt gelandet hat, wenn man sich anschaut, wie gut sich Palmer entwickelt, seit er im Sommer 2023 vom Etihad Stadium an die Stamford Bridge gewechselt ist.

Die Blues sind eigentlich der Klub, der dafür bekanntgeworden ist, Spieler zu früh gehen zu lassen - und einer von ihnen ist ein Superstar: Kevin De Bruyne verließ Chelsea 2014 für 22 Millionen Euro Richtung VfL Wolfsburg - und kehrte nach nur einer Saison in die Premier League zu Man City zurück.

Den Belgier gehen zu lassen, war natürlich ein kolossaler Fehler des FC Chelsea. Aber wo rangiert sein Abgang unter den schlimmsten Verkäufen in der Geschichte der Premier League? GOAL geht die Liste der unterbewerteten und unterschätzten Spieler durch, die zu früh oder zu billig verkauft wurden - oder beides!