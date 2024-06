Wer ist der jüngste Spieler bei der EM 2024?

Erfahrung ist beim Fußball durch nichts zu ersetzen - aber jugendliche Frische und Unbekümmertheit kann auch ein Trumpf sein.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland treffen die 24 besten Teams des Kontinents aufeinander, um den Besten in diesem Sommer zu bestimmen. Bis zu 26 Spieler durften die Coaches für ihre Kader nominieren - und die meisten von ihnen haben auch von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Die Zusammenstellung des Kaders ist dabei eine schwierige Sache, denn auf die Mischung kommt es meistens an. Trainer vertrauen gerne routinierten Spielern, die auf der großen Bühne zuhause sind und in wichtigen Spielen keine Nerven zeigen, weil sie solche Situationen in ihrer Karriere bereits erlebt haben.

Aber wenn ein Trainer einen jungen hochtalentierten Spieler zur Verfügung hat, warum sollte er ihn nicht auch bei der EM bringen? Genau diesen Ansatz verfolgen einige Coaches - und setzen deshalb auf Youngster.

Aber wer ist der jüngste Spieler der EM? Hier kommt die Antwort auf diese Frage.