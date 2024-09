Welche Vereine fehlen in EAFC 25?

Einige Klubs sind in EA Sports FC 25 aus Lizenzgründen nicht mir ihrem Originalnamen spielbar. Hier gibt es die Übersicht.

EA Sports FC 25 wird am 27. September veröffentlicht. Die Hersteller werben bei ihrer Spieleserie traditionell damit, mehr Authentizität zu bieten als die Konkurrenz. Durch umfangreiche Lizenzvereinbarungen sind mehr als 19.000 Spielerinnen und Spieler in mehr als 700 Teams auswählbar. Die Zahl der spielbaren Ligen und Wettbewerbe liegt jenseits der 30. Die komplette Liste gibt es hier.

Mit den großen Wettbewerben der UEFA hat EA Sports ebenso langfristige Lizenzverträge ausgehandelt wie mit der Premier League, der Bundesliga und der spanischen LaLiga. Hier sind alle Klubs dabei.

Im Vergleich zu EA Sports FC 24 sind auch einige namhafte Mannschaften wieder an Bord: Die Roma und Napoli waren in der Vorgängerversion von EA Sports FC 25 nicht mit Originalnamen, Wappen etc spielbar. Mittlerweile gibt es aber eine Einigung und die beiden Serie-A-Klubs sind wieder dabei.

GOAL zeigt, bei welchen Spitzenvereinen dies nicht der Fall ist.