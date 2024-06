Was passiert bei der EM, wenn zwei Teams in einer Gruppe punktgleich sind?

In der Gruppenphase dürfte es bei der EM spannend werden - und es ist wahrscheinlich, dass einige Teams am Ende punktgleich sind.

Die Europameisterschaft in Deutschland startet am 14. Juni - und die 24 Mannschaften haben erst einmal eine große Aufgabe vor sich: die Gruppenphase. In den ersten drei Duellen wird sich zeigen, wer in Top-Form ist, wer für eine Überraschung sorgen könnte und wer bei diesem Turnier enttäuscht.

In allen sechs Vorrundengruppen wird die letzte Entscheidung, wer in die folgende Runde, das Achtelfinale, einzieht, im letzten Gruppenspiel fallen. Was aber passiert, wenn zwei oder sogar mehr Teams nach den drei Duellen punktgleich sind? Wer liegt dann vorne, was zählt im direkten Vergleich?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!