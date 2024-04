Mit der Infinity League geht eine neue Hallenfußball-Liga an den Start. Doch wer spielt beim Indoor-Turnier überhaupt mit? Und wann findet es statt?

Nach der Baller, Icon und Kings League geht mit der von DAZN ins Leben gerufenen Infinity League der nächste Indoor-Wettbewerb an den Start. Am 26. Mai 2024 findet das Event im BMW Park in München statt.

Die Infinity League will dabei mit einem völlig neuen Konzept überzeugen, welches sich von den bisherigen Hallenfußball-Ligen abgrenzt.

Doch wie genau funktioniert das neue Turnier? Und welche Teams, Stars und Ex-Profis nehmen teil? All das erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.