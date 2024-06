Warum spielt David Alaba bei der EM nicht für Österreich?

David Alaba ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Spieler Österreichs. Warum kommt er bei der EM nicht zum Einsatz?

Die besten Spieler Europas treten aktuell bei der Europameisterschaft in Deutschland an. Österreich ist für das Turnier qualifiziert - und muss sich in der Vorrunde mit Frankreich, Polen und den Niederlanden messen.

Einer der bekanntesten Spieler Österreichs ist zweifelsohne David Alaba. Den Abwehrspieler kennen viele Fans noch aus seiner Zeit beim FC Bayern München, mittlerweile steht er beim Champions-League-Sieger Real Madrid unter Vertrag.

Im 26 Mann starken Kader Österreichs für die EM fehlt er aber - doch was ist der Grund?

Hier kommt die Antwort auf diese Frage!