Wer steigt ab, wer rettet sich auf den Buli-Relegationsplatz? Diese Fragen werden am Samstag beantwortet. Doch was passiert bei Punktgleichheit?

Die Bundesliga erreicht am finalen Spieltag am Samstag (18. Mai) ihren Höhepunkt, zumindest was Spannung im Abstiegskampf betrifft. Mit dem VfL Bochum, Union Berlin, 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln können gleich vier Mannschaften die Saison 2023/24 auf dem Relegationsplatz beenden.

Doch was passiert eigentlich bei Punktgleichheit? Im folgenden Artikel gibt es die Antwort.