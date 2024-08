Fernando Muslera hat sich bei der Playoff-Niederlage von Galatasaray in der Champions League als ganz schlechter Verlierer gezeigt - und Rot gesehen.

Galatasaray verliert in den Playoffs der Champions League gegen die Young Boys Bern - und in der Schlussphase seinen Torwart. Fernando Muslera verlor beim Gegentor zum 0:1-Endstand in der 87. Minute die Nerven.