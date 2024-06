Oliver Reiß könnte René Maric als U19-Trainer beim FC Bayern beerben.

Der FC Bayern München will offenbar Oliver Reiß als neuen U19-Trainer verpflichten. Aktuell arbeitet der 41-Jährige in derselben Rolle für Hertha BSC, will Berlin aber in diesem Sommer trotz Vertrags bis 2025 verlassen. Das berichtet die Bild.