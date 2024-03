Wird Luka Modric bei der EM 2024 noch dabei sein?

Luka Modric ist Herz und Seele der kroatischen Nationalmannschaft. Wird der Superstar auch bei der EM 2024 auflaufen?

Die kroatische Nationalmannschaft kann auf zahlreiche erfolgreiche Turniere zurückblicken. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften etwa schaffte man es jeweils mindestens ins Halbfinale (2018 wurde man Zweiter, 2022 Dritter), außerdem scheiterte man zuletzt im Nations-League-Finale erst im Elfmeterschießen an Spanien.

Einer der Hauptgründe für den Erfolg des 3,9-Millionen-Landes aus Südosteuropa ist Luka Modric. Der Ballon-d'Or-Gewinner von 2018 führte in all diesen Turnieren seine Nation als Kapitän an. Doch wie ist es bei der bevorstehenden EM in Deutschland, wird der 38-Jährige auch an ihr für Kroatien teilnehmen? Im Folgenden gibt es die Antwort.