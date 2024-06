So könnt Ihr bei den Auswärtsspielen von Manchester United in der Saison 2024/25 in der Premier League mit dabei sein

ADVERTORIAL: Der Spielplan für die Premier-League-Saison 2024/25 ist veröffentlicht worden. An welchen Tagen spielt Manchester United?

Manchester United ist nach Platz acht in der Vorsaison auf Wiedergutmachung in der Premier League aus und möchte wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

Die Vorbereitungen für die neue Spielzeit sind auch trotz der laufenden Europameisterschaft und der Copa América bereits im Gange. Der englische Verband hat zudem vor kurzem bereits den Spielplan für die Saison 2024/25 veröffentlicht. Auch ManUniteds Termine stehen fest.

Der offizielle Hotelpartner von Manchester United, Marriott Bonvoy, bringt den Reds in seiner neuesten Serie „United. Nah & Fern" ihre größte Leidenschaft näher. Wenn Sie reisen, um die United-Spieler bei der Euro 2024 in Aktion zu sehen, hat Marriott Bonvoy ein besonderes Hotelerlebnis für Sie vorbereitet.