Die 51 Spiele der EURO werden in München an einer besonderen Location gezeigt. Im Olympiapark ist die 'Fan Zone' der Stadt.

Die Europameisterschaft kommt nach Deutschland - und die Fans sollen sie nicht nur in den Stadien zu einem großen Fest machen. Wer keine Karte für die Spiele bekommen hat, kann beim Public Viewing in den sogenannten Fan Zones mitfiebern.

Das ist auch in München der Fall - und die UEFA hat sich etwas für die Fans einfallen lassen.

GOAL erklärt, wo in der bayrischen Landeshauptstadt das Public Viewing stattfindet, was eine Fan Zone ist und wo sie sich in München befindet.