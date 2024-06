Public Viewing in Düsseldorf bei der EM 2024: Wo sind die Fan Zones?

Düsseldorf ist im EM-Fieber. Dort finden nicht nur EM-Spiele im Stadion statt, es gibt auch ein großes Public Viewing.

Die Europameisterschaft ist das ganz große Ding des Fußball-Sommer, nicht nur in Deutschland. Dort findet die EM statt und lädt die Fans ein, sich die Spiele anzuschauen. Das geht natürlich nicht immer im Stadion, aber auch beim Public Viewing sollte die Stimmung großartig sein. Wer will, kann in den sogenannten Fan Zones mitfiebern.

Das ist auch in Düsseldorf möglich - denn die UEFA hat sich etwas für die Fans einfallen lassen.

GOAL erklärt, wo in Düsseldorf das Public Viewing stattfindet und wo sich die Fan Zone befindet.