Nach der türkischen Niederlage im EM-Viertelfinale kam es in Berlin zu Konfrontationen zwischen den Fanlagern.

In der Fanzone in Berlin ist es beim Spiel zwischen der Niederlande und der Türkei am gestrigen Abend zu Ausschreitungen zwischen den Anhängern der beiden Nationalteams gekommen. Die Polizei musste eingreifen, um die Gruppen zu trennen.