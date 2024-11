C. Ronaldo

Cristiano Ronaldos Al-Nassr musste im Kampf um den Titel einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Al-Qadsiyah verlor der Vizemeister mit 1:2.

Article continues below

Article continues below

Article continues be

Artikel wird unten fortgesetzt

Al-Nassr droht in der Saudi Pro League den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Das Team von Superstar Cristiano Ronaldo musste sich am 11. Spieltag der Meisterschaft Al-Qadsiyah mit 1:2 geschlagen geben. Ronaldos Führungstreffer konnte die Niederlage nicht verhindern.