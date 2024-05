Für die einen ist in Kürze EM-, für die anderen Kino-Start: Passend dazu haben sich zwei Nationalspieler und zwei Hollywood-Stars zusammengetan.

"Oh, wie ist das schön!", oder "Einer geht noch, einer geht noch rein!" - so feuern die Hollywood-Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor der Heim-EM an. Und zwar auf Deutsch!