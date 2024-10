Der ehemalige Kapitän der Three Lions ist am meisten von einem Spieler begeistert, der einen schleppenden Start in diese Saison hatte.

Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Wayne Rooney ist Phil Foden von Manchester City Englands stärkster Spieler. Das erklärte der Trainer des Championship-Klubs Plymouth Argyle bei talkSPORT.