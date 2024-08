Was ist der NFL Game Pass und kann man damit alle Spiele live schauen?

Wer Fan der NFL ist, der braucht den NFL Game Pass. GOAL bringt Ihn Euch im Folgenden näher.

Seit wenigen Wochen geht es im Rahmen der Preseason wieder rund in der NFL. Die spannende Frage in der Regular Season, die bis Anfang Januar dauert: Wer schafft es in die Playoffs? Deren Höhepunkt findet dann am 9. Februar 2025 statt, wenn der Super Bowl 59 steigt.

Mit dem NFL Game Pass seid Ihr bei all dem hautnah dabei. Aber kann man damit tatsächlich alle Spiele der NFL live sehen?