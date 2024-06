"Meine Familie wird mich hassen": Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München enthüllt Klub-Vorliebe

Bayerns Aleksandar Pavlovic spricht über seine Klub-Sympathien in Serbien, seinen prägendsten Trainer und sein DFB-Debüt.

Der Vater Serbe, die Mutter Deutsche: Aleksandar Pavlovic musste sich im Frühling zwischen zwei Verbänden entscheiden - die Wahl fiel auf den DFB. Für Unmut dürfte der 20-jährige Mittelfeldspieler des FC Bayern München beim serbischen Teil seiner Familie aber mit einer anderen Entscheidung sorgen.

"Meine ganze Familie in Serbien ist Partizan - ich bin so ein Mix", sagt Pavlovic im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach lachend im Gespräch mit SPOX, gefragt nach seinen Klub-Sympathien im Land der väterlichen Vorfahren. "Ich mag Roter Stern wegen dem Stadion. Wenn ich unten in Serbien bin, schaue ich mir manchmal das Stadion an. Das ist sehr schön. Schwere Entscheidung. Ich sage einfach mal Roter Stern. Meine Familie wird mich hassen, aber egal." Das Marakana von Roter Stern ist bekannt für seine besondere Atmosphäre, speziell bei Derbys gegen den Stadtrivalen Partizan.

Pavlovic kam in München zur Welt, pflegt aber bis heute die Beziehungen zu seinen serbischen Verwandten: "Meine Oma und mein Opa wohnen in der Nähe von Belgrad auf einem Bauernhof. Ich versuche, sie einmal pro Jahr zu besuchen. Ich ruhe mich dort immer aus, spiele mit den Hunden und Katzen. Das ist schön. Und das Essen ist das Beste."

Serbiens Verband buhlte intensiv um Pavlovic, letztlich entschied er sich aber für eine Nationalmannschaftskarriere in Deutschland. "Es war ein schönes Gefühl, dass sich der serbische Verband so um mich bemüht hat", erklärt Pavlovic. "Einfach war die Entscheidung nicht, weil ich auch für das andere Land etwas empfinde. Natürlich fiebere ich auch mit Serbien mit."