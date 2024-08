Eigentlich sollte das Testspiel gegen Ipswich Town das Trainingslager der Fohlen rund machen, doch die Engländer schickten nur ihre U21 zum Duell.

Großer Ärger bei Borussia Mönchengladbach: Der Bundesligist wollte zum Abschluss seines Trainingslagers in Bayern ein Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town bestreiten, doch stattdessen schickten die Engländer in Heimstetten am Freitagnachmittag ihre U21-Auswahl aufs Feld.