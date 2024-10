Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat die Nachwuchsarbeit seines Ex-Klubs Salzburg hinterfragt - und diesbezüglich explizit das Farmteam Liefering.

Liefering spielt in der zweiten österreichischen Liga und führte über die Jahre etliche talentierte Spieler an Salzburgs Profimannschaft heran - beispielsweise die heutigen Bundesligaspieler Dayot Upamecano, Xaver Schlager oder Konrad Laimer. In jüngerer Vergangenheit verringerte sich der Nachschub aber deutlich.