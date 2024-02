Kommentar zur Tuchel-Trennung: Der FC Bayern München heizt den Titelkampf an

Bayern trennt sich im Sommer von Tuchel. Obwohl der Trainer zur Lame Duck mutiert und sich die Explosionsgefahr erhöht, ist das richtig. Kommentar.

Beim FC Bayern gab es alles schon mal, auch die aktuelle Situation. Spoiler: Was der Klub nun wieder versucht, ist im Frühling 2011 grandios gescheitert.

Damals kündigten die Münchner Anfang März eine vorzeitige Vertragsauflösung mit Louis van Gaal im Sommer an, bis Saisonende sollte der Trainer aber noch im Amt bleiben. Einen Monat später wurde van Gaal doch vorzeitig entlassen. Sein vormaliger Co-Trainer Andries Jonker rettete schließlich die in Gefahr geratene Champions-League-Qualifikation. Das war absolut wichtig, wartete zum Ende der darauffolgenden Saison doch das Finale dahoam.

Auch 2025 steigt das Champions-League-Finale in der Allianz Arena. Einen Platz unter den ersten Vier zu sichern und somit die Möglichkeit auf eine Teilnahme am Finale dahoam 2.0 aufrechtzuerhalten, ist der einzige realistische Auftrag für den Rest dieser Saison. Auf einen Einbruch des souveränen Tabellenführers Bayer Leverkusen deutet schließlich nichts hin. Elf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf Platz fünf beruhigende zehn Punkte. Bei einer Niederlage gegen RB Leipzig am Samstag könnte er zwar auf sieben schmelzen, dieses Ziel sollte aber dennoch erreicht werden.

Im DFB-Pokal sind die Münchner bereits ausgeschieden. In der Champions League verloren sie das Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom mit 0:1. Auch wenn ein Weiterkommen doch noch gelingen sollte, erscheinen die Titelchancen in der Königsklasse ganz unabhängig vom Trainer nach den Eindrücken der vergangenen Wochen eher marginal.