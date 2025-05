Inters teuerste Neuzugänge: Wie die Nerazzurri 1,8 Milliarden Euro für neue Spieler ausgaben

C. Eriksen

Wie viel Geld hat Inter Mailand in diesem Jahrhundert für neue Spieler ausgegeben? Wir blicken auf die Zahlen.

Inter Mailand ist einer der höchstdekorierten Vereine Italiens und hat in seiner glanzvollen Geschichte einige absolute Superstars im Trikot der Nerazzurri hervorgebracht.

Einige dieser Stars kamen durch die Jugendakademie des Vereins, aber meistens hat Inter viel Geld in die Hand genommen, um Spieler von außerhalb zu verpflichten.

So kamen in den 1990er Jahren Spieler wie Ronaldo und Christian Vieri für hohe Ablösesummen ins Giuseppe-Meazza-Stadion, und dieser Trend setzte sich auch im 21. Jahrhundert fort. Man denke nur an Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder und viele mehr!

Aber wie viel genau hat Inter im Laufe der Jahre ausgegeben?

Inter Mailand: Die teuersten Transfers pro Saison

SAISON TEUERSTER NEUZUGANG ABLÖSE GESAMTAUSGABEN 2022/23 Joaquín Correa 23,60 Mio. € 38,60 Mio. € 2021/22 Zinho Vanheusden 16 Mio. € 40,50 Mio. € 2020/21 Achraf Hakimi 43 Mio. € 126,50 Mio. € 2019/20 Romelu Lukaku 80 Mio. € 197,72 Mio. € 2018/19 Radja Nainggolan 38 Mio. € 97,60 Mio. € 2017/18 Milan Skriniar 34 Mio. € 137,63 Mio. € 2016/17 João Mário 41 Mio. € 160,85 Mio. € 2015/16 Geoffrey Kondogbia 36 Mio. € 102.45 Mio. € 2014/15 Gary Medel 8 Mio. € 16,95 Mio. € 2013/14 Hernanes 18 Mio. € 59,89 Mio. € 2012/13 Samir Handanovic 15 Mio. € 76,55 Mio. € 2011/12 Ricardo Álvarez 12 Mio. € 41,70 Mio. € 2010/11 Giampaolo Pazzini 18 Mio. € 38,14 Mio. € 2009/10 Diego Milito 28 Mio. € 97,20 Mio. € 2008/09 Ricardo Quaresma 24,60 Mio. € 70,10 Mio. € 2007/08 Cristian Chivu 16 Mio. € 41,80 Mio. € 2006/07 Zlatan Ibrahimovic 24,80 Mio. € 48,40 Mio. € 2005/06 Walter Samuel 16 Mio. € 30,40 Mio. € 2004/05 Fabian Carini 10 Mio. € 15.95 Mio. € 2003/04 Adriano 23.40 Mio. € 54 Mio. € 2002/03 Hernán Crespo 40 Mio. € 116,18 Mio. € 2001/02 Francesco Toldo 26,50 Mio. € 112,19 Mio. € 2000/01 Robbie Keane 19,50 Mio. € 64,25 Mio. € Gesamt 1.78 Mrd. €

*Alle Zahlen von Transfermarkt

Inter Mailand: Die zehn teuersten Neuverpflichtungen