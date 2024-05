Mats Hummels und Leon Goretzka sind bei der Heim-EM nicht dabei. Über den Verzicht auf beide sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann verzichtet bei der am 14. Juni beginnenden Europameisterschaft in Deutschland auf Mats Hummels und Leon Goretzka. Das gab der Bundestrainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Kader-Nominierung des DFB bekannt.