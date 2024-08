Aktuell wäre der Starstürmer für den saudischen Meister nicht spielberechtigt. Der Druck auf dem Transfermarkt wächst daher.

Al-Hilal befindet sich drei Tage vor dem Schließen des Transferfensters in der Saudi Pro League unter Zugzwang: Der Klub muss noch einen seiner ausländischen Spieler abgeben, wenn er den aktuell noch verletzten Superstar Neymar für den Ligabetrieb registrieren will in dieser Saison.