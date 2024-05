Das Champions-League-Finale der Frauen steht als Höhepunkt der Saison vor der Tür. Die Paarung ist altbekannt.

Der FC Barcelona will Rache nehmen, Olympique Lyon seinen Status als Rekordsieger zementieren: Im Champions-League-Finale der Frauen kämpfen die mit Ausnahmekünstlerinnen gespickten Überteams der vergangenen Jahre am Samstag (18 Uhr) in Bilbao um Europas Fußball-Krone. Titelverteidiger Barcelona um die Superstars Aitana Bonmati und Alexia Putellas hat noch eine Rechnung offen.