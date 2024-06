Der englische Ex-Nationalspieler ist mit Jude Bellinghams Auftreten bei der EM nicht glücklich.

Wayne Rooney ist nicht zufrieden mit den Leistungen von Englands Mittelfeldstar Jude Bellingham bei der EM in Deutschland. Was den einstigen Kapitän der Three Lions aber noch mehr stört: Die Körpersprache des ehemaligen Dortmunders.